Монети та прикраси: українці намагалися вивезти в ЄС цінності періоду Київської Русі

Група людей з Київської області намагалася вивезти з України культурні цінності, виготовлені за тисячі років до нашої ери та за часів Київської Русі.

Контрабандисти хотіли переправити до Євросоюзу 30 посилок з унікальними виробами, однак їм завадила Служба безпеки України.

Слідство встановило, що ділки купували культурні цінності у місцевих колекціонерів, а потім шукали клієнтів з європейських країн в інтернеті. Реалізувати товари вони планували через міжнародні поштові сервіси.

За місцями проживання зловмисників правоохоронці виявили партію предметів старовини, які готували до відправлення за кордон. Серед знайдених виробів – старовинні прикраси, монети, холодна зброя, предмети побуту тощо.

Після цього СБУ направила вилучені предмети на експертизу, яка підтвердила їх приналежність до культурних цінностей. Мешканцям Київської області повідомлено про підозру у контрабанді. Їм загрожує позбавлення волі від трьох до семи років.

Наразі правоохоронці встановлюють причетність інших осіб до злочинної схеми.