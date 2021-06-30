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Людмила Богданова |

Монети та прикраси: українці намагалися вивезти в ЄС цінності періоду Київської Русі

Монети та прикраси: українці намагалися вивезти в ЄС цінності періоду Київської Русі

Група людей з Київської області намагалася вивезти з України культурні цінності, виготовлені за тисячі років до нашої ери та за часів Київської Русі.

Контрабандисти хотіли переправити до Євросоюзу 30 посилок з унікальними виробами, однак їм завадила Служба безпеки України.

Слідство встановило, що ділки купували культурні цінності у місцевих колекціонерів, а потім шукали клієнтів з європейських країн в інтернеті. Реалізувати товари вони планували через міжнародні поштові сервіси.

За місцями проживання зловмисників правоохоронці виявили партію предметів старовини, які готували до відправлення за кордон. Серед знайдених виробів – старовинні прикраси, монети, холодна зброя, предмети побуту тощо.

Після цього СБУ направила вилучені предмети на експертизу, яка підтвердила їх приналежність до культурних цінностей. Мешканцям Київської області повідомлено про підозру у контрабанді. Їм загрожує позбавлення волі від трьох до семи років.

Наразі правоохоронці встановлюють причетність інших осіб до злочинної схеми.

культурні ціноості періоду Київської Русі
культурні ціноості періоду Київської Русі
культурні ціноості періоду Київської Русі
культурні ціноості періоду Київської Русі
культурні ціноості періоду Київської Русі
культурні ціноості періоду Київської Русі
культурні ціноості періоду Київської Русі
культурні ціноості періоду Київської Русі
Монети та прикраси: українці намагалися вивезти в ЄС цінності періоду Київської Русі / 4 фотографии

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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