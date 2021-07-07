Протянул 20 метров по асфальту: в Днепре водитель Славуты трижды переехал бывшую

В пригороде Днепра мужчина сбил свою бывшую девушку на автомобиле. Окровавленная Славута протащила пострадавшую около 20 метров, после чего еще дважды переехала девушку.

Ужасный инцидент произошел в частном секторе между улицами Вологодская и Холодильная: это буквально в 100 метрах от нового жилья женщины.

По словам очевидцев наезда, водитель даже не пытался притормозить, а наоборот, только прибавил газу.

После кровавого ДТП виновник скрылся с места происшествия, а пострадавшую женщину срочно госпитализировали. По словам медиков, ей чудом удалось выжить.

— Есть ушиб мозга тяжелой степени. Есть перелом плечевой кости, разрыв печени, переломы ребер, пневмоторакс. Несколько часов параллельно длились две операции и сейчас она в реанимационном отделении. Женщина на искусственной вентиляции легких, угроза жизни сохраняется, — рассказали в больнице.

Тройной наезд после разрыва отношений

Согласно версии правоохранителей, таким страшным поступком мужчина мог отомстить своей бывшей за то, что на днях она его бросила.

Сейчас поиски злоумышленника продолжаются, а вот его разбитую и окровавленную Славуту нашли в двух кварталах от места ДТП.

По словам знакомых и соседей бывшей пары, мужчина был наркоманом с многолетним стажем.

Правоохранители расследуют тройной наезд на женщину как покушение на убийство. За содеянное ее бывшему грозит до 15 лет лишения свободы.