Скоро первое сентября, дети пойдут в школу, и самое время подумать о карманных деньгах. Важно определить сумму так, чтобы ребенку хватало не только на обеды, но и на мелкие развлечения или покупки во время перерывов.

Правильное планирование поможет ребенку научиться распределять средства, делать выбор и не тратить все сразу.

Сколько давать денег ребенку в школу и как часто это делать, читайте в нашем материале.

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Карманные деньги для детей в школу: что это

Карманные деньги — это небольшая регулярная сумма, которой ребенок распоряжается самостоятельно. Их не стоит путать со средствами на обеды, проезд или школьные нужды, ведь ими управляют родители. Это именно собственный бюджет ребенка. Именно из них можно купить вкусность, мелочь в магазине или отложить на что-то большее.

Условно можно разделить финансы на три категории:

деньги на школу, а именно транспорт, питание, канцтовары (управляют взрослые);

карманные расходы — это средства для самостоятельного использования;

личные деньги — это подарки на праздники или дни рождения (обычно большая сумма, иногда решение принимается совместно).

Сегодня карманные деньги можно давать не только наличными, но и на детскую банковскую карту. Обычно это доступно с 12–14 лет. Такой формат имеет плюсы:

родители видят расходы, но не ограничивают выбор;

пополнять карту проще, чем каждый раз искать наличные;

подросток постепенно знакомится с банковскими услугами.

Зачем ребенку карманные деньги и когда их давать

Карманные деньги помогают стать более самостоятельными, ведь ребенок учится делать выбор, планировать расходы, понимать разницу между “хочу” и “нужно”. Они позволяют лучше научиться управлять собственным бюджетом в детстве, когда риски минимальны.

С какого возраста начинать давать деньги:

5–6 лет. Можно давать небольшую сумму на мороженое или сок. Это не регулярные выплаты, а скорее тренировка умения делать выбор.

Можно давать небольшую сумму на мороженое или сок. Это не регулярные выплаты, а скорее тренировка умения делать выбор. 8–9 лет. Уместно перейти к еженедельным суммам. Главное объяснить, что деньги выдаются на неделю, и ребенок должен научиться их распределять.

Уместно перейти к еженедельным суммам. Главное объяснить, что деньги выдаются на неделю, и ребенок должен научиться их распределять. 11–12 лет. Наступает время месячного бюджета. Здесь важно позволить полную свободу в расходах, но при этом вести разговоры о том, насколько удачной была стратегия.

Параллельно стоит объяснять, как устроен семейный бюджет: какие расходы являются обязательными, а какие можно отложить на развлечения или покупки. Это поможет ребенку понять, что ресурсы ограничены, а планирование необходимо.

Сколько денег давать ребенку в школу: советы

Размер карманных денег зависит от возраста, потребностей, характера ребенка и возможностей семьи. Простой способ расчета — это подсчитать, сколько вы обычно тратите на снеки, мелкие покупки, просьбы “ну купи”. Именно эта сумма и может стать основой ежемесячного бюджета ребенка.

Например, если на такие расходы уходит 300 грн в месяц, дайте их ребенку сразу. Пусть он решает, растянуть на месяц или потратить быстрее. Если деньги закончатся за неделю, то это также опыт, который научит планировать.

Чтобы эта практика была эффективной, придерживайтесь правил. Поэтому сумма должна быть постоянной, а деньги выдаются в четко определенный день.

Не повышайте сумму за хорошее поведение и не забирайте за плохое, ведь карманные деньги не должны быть инструментом наказания или награды. Но если ребенок потратил все сразу, то не давайте “аванс”, иначе учебный смысл исчезнет.

Сколько карманных денег давать ребенку в 2026 году в школу: суммы

Сколько денег давать ребенку на школу, зависит от семейного бюджета: чем больше финансовых возможностей у семьи, тем больше средств можно выделить на ребенка. Также важно учитывать размер населенного пункта, возраст и пол ребенка.

Сколько денег давать ребенку в школу:

В общем, если бюджет семьи небольшой (до 30 000 грн в месяц), мальчику младшей школы (6-9 лет) в большом городе стоит давать примерно 70 грн в неделю, а девочке — около 80 грн. Если же бюджет семьи составляет 60 000 грн в месяц, то мальчику следует выделять около 100 грн в неделю, а девочке — 120 грн.

Для детей 10–12 лет, когда потребности растут, семья с бюджетом до 30 000 грн в большом городе может давать мальчику до 100 грн в неделю, а девочке — до 110 грн. Если бюджет семьи превышает 60 000 грн, то мальчику можно давать до 150 грн в неделю, а девочке — до 160 грн.

Что касается подростков 13 лет и старше, это более сложный возраст, когда дети больше общаются, посещают кино, кафе, тратят деньги на коллекционные фигурки и другие увлечения. В таком случае сумма карманных денег значительно возрастает:

Мальчику в большом городе при месячном бюджете семьи 30 000 грн стоит давать около 500 грн в неделю, девочке — 550 грн.

Если семья имеет месячный бюджет 60 000 грн, то мальчику можно давать 900 грн в неделю, а девочке — 950 грн. В маленьких городках или при небольшом бюджете эти суммы, конечно, будут меньше.

Начиная с 16 лет, дети более активно занимаются хобби, встречаются с друзьями и тратят деньги на компьютерные игры или приложения. В большом городе при бюджете семьи 30 000 грн мальчику стоит выделять около 1 000 грн в неделю, а девочке — 1 100 грн. Если бюджет семьи 60 000 грн, то расходы мальчика могут достигать 2 000 грн в неделю, а девочки — до 2 100 грн в месяц.

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