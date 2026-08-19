Кабмин отстранил главу наблюдательного совета Sense Bank — Корецкий
Кабинет министров принял решение об отстранении главы наблюдательного совета государственного Sense Bank и инициировал отстранение главы правления финучреждения.
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.
Правительство отстранило руководство Sense Bank
По словам премьера, аналогичную ответственность должны понести и другие должностные лица, которые фигурируют в материалах антикоррупционных органов.
Корецкий поручил Министерству финансов и Министерству юстиции совместно с Национальным банком дать надлежащую оценку деятельности банка и его руководства.
— Обнародованные антикоррупционными органами факты и материалы не могут оставаться без реакции и надлежащей оценки. Доверие к финансовому государственному учреждению является главным фундаментом работы, — заявил Корецкий.
Напомним, 19 августа стало известно, что НАБУ проводит обыски у нардепа Вадима Столара и высокопоставленных чиновников Офиса президента. Бюро заявило о разоблачении преступной организации.
Следователи работали и в офисе наблюдательного совета Sense Bank, в частности у отстраненного главы наблюдательного совета Николая Гладищенко.
По данным Суспільного, операция НАБУ и САП касается заместительницы руководителя ОП Ирины Мудрой, нардепа от бывшей ОПЗЖ Вадима Столара и экс-нардепа Максима Микитася.
В деле также фигурируют должностные лица Министерства юстиции и представители Sense Bank. Обыски проходили и в главном офисе учреждения, а прилегающую территорию перекрыли.