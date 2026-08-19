Кабинет министров принял решение об отстранении главы наблюдательного совета государственного Sense Bank и инициировал отстранение главы правления финучреждения.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Правительство отстранило руководство Sense Bank

По словам премьера, аналогичную ответственность должны понести и другие должностные лица, которые фигурируют в материалах антикоррупционных органов.

Сейчас смотрят

Корецкий поручил Министерству финансов и Министерству юстиции совместно с Национальным банком дать надлежащую оценку деятельности банка и его руководства.

— Обнародованные антикоррупционными органами факты и материалы не могут оставаться без реакции и надлежащей оценки. Доверие к финансовому государственному учреждению является главным фундаментом работы, — заявил Корецкий.

Напомним, 19 августа стало известно, что НАБУ проводит обыски у нардепа Вадима Столара и высокопоставленных чиновников Офиса президента. Бюро заявило о разоблачении преступной организации.

Следователи работали и в офисе наблюдательного совета Sense Bank, в частности у отстраненного главы наблюдательного совета Николая Гладищенко.

По данным Суспільного, операция НАБУ и САП касается заместительницы руководителя ОП Ирины Мудрой, нардепа от бывшей ОПЗЖ Вадима Столара и экс-нардепа Максима Микитася.

В деле также фигурируют должностные лица Министерства юстиции и представители Sense Bank. Обыски проходили и в главном офисе учреждения, а прилегающую территорию перекрыли.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.