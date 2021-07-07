В Харькове правоохранители задержали 22-летнюю девушку, которая инсценировала собственное похищение, чтобы ее парень заплатил деньги за выкуп.

В харьковский отдел полиции с заявлением об исчезновении обратилась ее подруга. По ее словам, девушка перестала отвечать на телефонные звонки, а также ее нет по месту своего жительства.

Следователи открыли уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) УК Украины с отметкой — исчезновение человека без вести.

В ходе расследования правоохранители проверяли несколько версий исчезновения девушки. Однако одна из них (инсценировка похищения) в дальнейшем стала основной.

Парень “похищенной” девушки начал получать сообщения, в которых от него требовали перевести деньги за выкуп. Злоумышленники требовали за это криптовалюту.

Во время поисков правоохранители выяснили местонахождение “пропавшей” девушки и ее 29-летнего сообщника. Разыскиваемая скрывалась вместе с жителем Киева во Львовской области.

2 июля обоих правонарушителей задержали. Им сообщили о подозрении по статье 190 (мошенничество) УК Украины. Наибольшее наказание по этой статье предусматривает заключение до 12 лет с конфискацией имущества.

Сейчас подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с правом внесения залога в размере 3 млн грн. Следствие продолжается.