У Харкові правоохоронці затримали 22-річну дівчину, яка інсценувала власне викрадення, щоб її хлопець заплатив гроші за викуп.

До харківського відділу поліції з заявою про зникнення звернулася її подруга. За її словами, дівчина перестала відповідати на телефонні дзвінки, а також її немає за місцем свого проживання.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) КК України з позначкою – зникнення особи безвісти.

Під час розслідування правоохоронці перевіряли декілька версій зникнення дівчини. Проте одна з них (інсценування викрадення) надалі стала основною.

Хлопець “викраденої” дівчини почав отримувати повідомлення, в яких від нього вимагали переказати гроші за викуп. Зловмисники вимагали за це криптовалюту.

Під час пошуків правоохоронці з’ясували місцеперебування “зниклої” дівчини та її 29-річного спільника. Розшукувана переховувалася разом з мешканцем Києва у Львівській області.

2 липня обох правопорушників затримали. Їм повідомили про підозру за статтею 190 (Шахрайство) КК України. Найбільше покарання за цією статтею передбачає ув’язнення до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з правом внесення застави у розмірі 3 млн грн. Слідство триває.