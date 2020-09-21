38-летний украинец инсценировал свою смерть в Польше, чтобы получить страховые выплаты. Польская полиция задержала его с помощью украинских спецслужб.

Он пытался получить выплаты из нескольких десятков польских компаний, сообщает издание Dziennik.pl.

По данным польской полиции, украинец претендовал на получение страховых выплат на общую сумму у почти 26 млн злотых ($6,8 млн. — Ред.).

В октябре 2019 года, мать украинца обратилась в более чем десяток страховых компаний в Польше за компенсацией за смерть сына. Она предоставила документы, что ее сын утонул в июле 2019 года в Киевском водохранилище. Тело погибшего нашли через два месяца и на следующий день кремировали.

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Правоохранители установили, что в период с октября 2018 года по январь 2019 года, украинец застраховался в двадцати компаниях в Польше.

Также выяснилось, что он имел польское гражданство с декабря 2018 года, но не сообщил об этом страховых агентов.

Полиция установила, что мужчина тратил деньги на путешествия и побывал в Украине, Великобритании, Турции и Кипре.

Сейчас мошенник задержан, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Нелегальная работа в Польше

В Польше задержали 12 граждане Украины, которые работали на нелегальной фабрике по производству сигарет. Их арестовал на три месяца в Познани.

Во время проведения операции, полиция изъяла более 5,8 млн единиц сигарет, 1,7 тонны табака, 1 млн злотых, а также три автомобиля.

Источник: Dziennik.pl