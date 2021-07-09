9 июля в Днепропетровской области спасатели изъяли с балкона одной квартиры более 150 летучих мышей. Их вывезли за пределы населенного пункта.

Более 150 летучих мышей поселились на балконе квартиры под Днепром / 4 фотографии

Происшествие случилось в поселке Софиевка Криворожского района на улице Больничная примерно в 13.40.

Владелица квартиры услышав под обивкой балкона звуки летучих мышей, сразу обратилась в службу спасения.

Приехав на место, работники спасательной службы демонтировали обивку балкона квартиры на третьем этаже и обнаружили 156 летучих мышей.

После того, как их отловили спасатели поместили крылатых в картонные коробки с отверстиями, чтобы те имели возможность дышать и вывезли за пределы поселка.