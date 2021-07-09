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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Более 150 летучих мышей поселились на балконе квартиры под Днепром

Кажани на Дніпропетровщині

9 июля в Днепропетровской области спасатели изъяли с балкона одной квартиры более 150 летучих мышей. Их вывезли за пределы населенного пункта.

Кажани на Дніпропетровщині
Кажани на Дніпропетровщині
Кажани на Дніпропетровщині
Кажани на Дніпропетровщині
Кажани на Дніпропетровщині
Кажани на Дніпропетровщині
Кажани на Дніпропетровщині
Кажани на Дніпропетровщині
Более 150 летучих мышей поселились на балконе квартиры под Днепром / 4 фотографии

Происшествие случилось в поселке Софиевка Криворожского района на улице Больничная примерно в 13.40.

Владелица квартиры услышав под обивкой балкона звуки летучих мышей, сразу обратилась в службу спасения.

Приехав на место, работники спасательной службы демонтировали обивку балкона квартиры на третьем этаже и обнаружили 156 летучих мышей.

После того, как их отловили спасатели поместили крылатых в картонные коробки с отверстиями, чтобы те имели возможность дышать и вывезли за пределы поселка.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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