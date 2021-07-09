9 липня у Дніпропетровській області рятувальники вилучили з балкона однієї квартири понад 150 кажанів. Їх вивезли за межі населеного пункту.

Понад 150 кажанів оселились на балконі квартири під Дніпром / 4 фотографии

Подія трапилася у селищі Софіївка Криворізького району на вулиці Больничній приблизно о 13.40.

Власниця квартири почувши під оббивкою балкона звуки кажанів, одразу звернулася до служби порятунку.

Приїхавши на місце, працівники рятувальної служби демонтували оббивку балкону квартири на третьому поверсі та виявили 156 кажанів.

Після того, як їх відловили рятувальники помістили крилатих в картонні коробки з отворами, щоб ті мали змогу дихати та вивезли за межі селища.

На місці події працювали чотири працівники ДСНС та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки.