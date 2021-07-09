Мужчину, которого разыскивали в селе Девладово Днепропетровской области за то, что порезал двухлетнего мальчика своей сожительницы, задержали прямо на глазах у съемочной группы Чрезвычайных новостей.

После расправы над малолетним злоумышленник почти девять часов скрывался среди лохмотьев на чердаке летней кухни в соседнем доме.

Во время задержания лишь умолял полицейских не допускать к нему родственников порезанного им Миши.

Малыш сейчас – в критическом состоянии в реанимации под аппаратом искусственной вентиляции легких. У него диагностировали множественные колото-резаные раны шеи и значительную потерю крови. Сразу по прибытии в больницу ребенка прооперировали.

Кроме того, мальчика направили на дополнительное нейрохирургическое обследование, поскольку у врачей есть подозрение, что мозг ребенка умер.

Если мальчика спасти не удастся, сожителю его матери грозит пожизненное заключение.

Пока в полиции ждут выводов экспертов для того, чтобы квалифицировать преступление.

7 июля в селе Девладово Днепропетровской области мужчина пришел к своей бывшей сожительнице.

В доме на то время были двухлетний Миша и его семилетняя сестренка. Дети остались одни, пока мать и дедушка были на работе, а бабушка с еще одной внучкой – в райцентре.

Бывшего сожителя матери в дом впустили, потому что хорошо его знали, ведь полтора года жили вместе.

Зайдя в помещение, мужчина обмотал мальчика скотчем и начал наносить ему удары ножом прямо на глазах у его старшей сестры.

Мужчину суд уже признавал виновным в домашнем насилии над семьей Миши. Имел он две судимости и за грабежи.

Откровенно терроризировать семью начал, когда сожительница ушла от него.