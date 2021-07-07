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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

В Кривом Роге мужчина назло сожительнице порезал ножом ее двухлетнего сына

В Кривом Роге мужчина назло сожительнице порезал ножом ее двухлетнего сына

Под Кривым Рогом на Днепропетровщине разыскивается 28-летний мужчина, который назло сожительнице порезал ножом ее двухлетнего сына.

Окровавленного ребенка госпитализировали с ранениями шеи и спины, его состояние оценивается как критическое.

Сейчас правоохранители работают с матерью пострадавшего мальчика.

В Кривом Роге мужчина назло сожительнице порезал ножом ее двухлетнего сына

Что произошло

Как установило следствие, нападение произошло утром 7 июля в селе Девладово.

Мужчина, вероятно, в разгар бытовой ссоры закрылся в доме с двумя детьми своей сожительницы, 2 и 7 лет, и угрожал расправой.

Где на тот момент находилась мать малолетних детей, пока не понятно. Мужчина связал детей скотчем и набросился на них с ножом.

Когда злоумышленник понял, что тяжело ранил младшего мальчика, быстро сбежал из дома.

Тем временем правоохранители решают вопрос о правовой квалификации преступления.

Фото: Первый деловой

Источник: Нацполиция

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