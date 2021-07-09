Чоловіка, якого розшукували в селі Девладове Дніпропетровської області за те, що порізав дворічного хлопчика своєї співмешканки, затримали просто на очах у знімальної групи Надзвичайних новин.

Після розправи над малолітнім зловмисник майже дев’ять годин переховувався серед лахміття на горищі літньої кухні в сусідньому будинку.

Під час затримання лише благав поліцейських не допускати до нього родичів порізаного ним Михайлика.

Малюк наразі – у критичному стані в реанімації під апаратом штучної вентиляції легень. У нього діагностували множинні колото-різані рани шиї та значну втрату крові. Відразу після прибуття до лікарні дитину прооперували.

Крім того, хлопчика направили на додаткове нейрохірургічне дослідження, оскільки у лікарів є підозра, що мозок дитини помер.

Якщо дитину врятувати не вдасться, співмешканцю його матері загрожує довічне ув’язнення.

Поки в поліції чекають висновків експертів для того, щоб кваліфікувати злочин.

7 липня в селі Девладове Дніпропетровської області чоловік прийшов до своєї колишньої співмешканки.

У будинку на той час були дворічний Михайлик та його семирічна сестричка. Діти залишились самі, поки мати та дідусь були на роботі, а бабуся з іншою онукою – у райцентрі.

Колишнього співмешканця матері до будинку впустили, бо добре його знали, адже півтора року жили разом.

Зайшовши до приміщення, чоловік обмотав хлопчика скотчем і почав наносити йому удари ножем просто на очах у його старшої сестри.

Чоловіка суд вже визнавав винним у домашньому насильстві над родиною Михайлика. Мав він дві судимості й за грабежі.

Відверто тероризувати родину почав, коли співмешканка покинула його.