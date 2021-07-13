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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Сорвана крыша клуба и ливень прямо в подъезде: непогода в Черкасской области

чорна хмара_негода_дощ_гроза_ураган

В Черкасской области 12 июля прокатилась непогода. Предварительно известно, что больше всего пострадало село Благодатное в Золотоношской ОТГ.

Там сильными порывами ветра повредило крышу местного клуба и линии электропередач, повалена башня мобильной связи и значительное количество деревьев.

Сейчас золотоношские власти выясняют информацию о повреждении имущества людей.

На место направили специалистов управления жилищно-коммунального хозяйства и аварийные бригады РЭС.

Упали деревья и повреждены линий электропередач в Золотоноше, селах Хвылево-Сорочин и Коробовка.

А в Черкассах дождевая вода заливала просто подъезд многоэтажки на улице Амброса в микрорайоне 700-летия.

Предварительной причиной залития стало повреждение ливневой канализации – сильный поток воды сорвал часть пластиковой трубы.

Источник: Александр Флоренко, Денис Колесник

Фото: Depositphotos

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