У Черкаській області 12 липня прокотилася негода. Попередньо відомо, що найбільше постраждало село Благодатне в Золотоніській ОТГ.

Там сильними поривами вітру пошкодило дах місцевого клубу, лінії електропередач, повалена вежа мобільного зв’язку та значна кількість дерев.

Наразі золотоніська влада з’ясовує інформацію щодо пошкодження майна людей.

На місце направили спеціалістів управління житлово-комунального господарства та аварійні бригади РЕМу.

Впали дерева та пошкоджені ліній електропередач також у Золотоноші, селах Хвильово-Сорочин та Коробівка.

А в Черкасах дощова вода заливала просто під’їзд багатоповерхівки на вулиці Амброса в мікрорайоні 700-річчя.

Попередньою причиною залиття стало пошкодження зливової каналізації – сильний потік води зірвав частину пластикової труби.

Джерело: Олександр Флоренко, Денис Колесник