На Сумщине сын разорвал на куски тело своей матери и разбросал части в лесу, а голову оставил себе, как сувенир. Накануне женщина приехала к нему в гости.

62-летний Андрей жил в небольшом селе Воронеж. Он был нелюдимый и ни с кем не общался, а из дома выходил только ночью.

Единственная, кто его посещала была мать. Однако и та жалела, что не задушила сына еще в утробе.

Участковый офицер полиции Сергей Черняк был крайне напряженный после сообщения от соседа Андрея о жутком убийстве.

Пристальный сосед заподозрил, что жертвой стала 83-летняя пенсионерка. Она живет в Киеве, но изредка наведывалась в село к сыну.

— Мать примерно два раза в год приезжала. Она ему ежемесячно присылала деньги, не оскорбляла его, — делится соседка Вера Петровна.

На этот раз мать тоже приехала к своему 62-летнему потомку.

— Он ни с кем не общался, днем ​​вообще никуда не выходил, дверь никому не открывал. У него туберкулез — дышать ему не дает. Он едва ходит, — объясняет Вера.

Отец Андрея умер, поэтому помощь матери ему была очень кстати.

Однако после визита летняя женщина словно сквозь землю провалилась.

— Мы приехали по вызову, однако мужчина сначала дверь не открывал, и все же, узнав, пропустил во двор. Там находился специфический запах и ​​окровавленная куртка, — вспоминает Черняк.

Хозяин сначала говорил, что окровавленные вещи притащили псы, а мать уже давно поехала домой.

Но вдруг его словно прорвало. Говорит, сцепились за киевскую квартиру.

— Раскричалась, как бы я кому-то мешаю квартирой владеть полностью. Потом сказала, что я ей совсем не нужен, нежеланный ребенок, — говорит Андрей.

Эти слова матери так задели сына, что он решил ответить электрическим разрядом. В то же время он говорит: если бы мать сразу сдалась и упала, то может бы пощадил.

Но на этом жуткая история не закончилась. Ведь Андрей добил мать ножом так, что аж брызги крови разлетелись на стены.

Когда все было кончено, мужчина разрезал тело матери на куски.

Ночью он вывез растерзанное тело в лес и закопал в разных местах. А вот голову, как трофей, оставил дома.

Теперь вместо тихой сельской жизни в обществе собак и кошек на Андрея ждет тюрьма.