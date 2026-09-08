В ночь на 8 сентября Россия осуществила очередную сложную комбинированную атаку по Киеву, Киевской области и ряду других регионов Украины.

Последствия ночного террора 8 сентября прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

Атака на Украину 8 сентября: Зеленский показал последствия

По словам Зеленского, РФ применила баллистические, крылатые и противокорабельные ракеты, а также реактивные ударные беспилотники типа “Шахед”, пытаясь нанести максимальный ущерб гражданскому населению и инфраструктуре.

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– Сложная была атака, которую россияне пытались умышленно просчитать для как можно большего вреда жизни: баллистика, крылатые и противокорабельные ракеты, реактивные Шахеды, – подчеркнул президент.

Как отметил Владимир Зеленский, сейчас известно о десяти раненых в Киеве, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Благодаря оперативным действиям спасателей ГСЧС из-под завалов и опасных зон удалось спасти 13 человек, однако, к сожалению, два человека погибли.

Кроме столицы, враг нанес удары по другим областям Украины:

Киевщина: зафиксировано попадание по объектам критической инфраструктуры;

зафиксировано попадание по объектам критической инфраструктуры; Одесская область: под удар попал обычный гражданский рынок;

под удар попал обычный гражданский рынок; Харьков: поврежден многоквартирный дом, двое гражданских получили ранения;

поврежден многоквартирный дом, двое гражданских получили ранения; Сумская область: с утра враг атаковал тепловоз пассажирского поезда Киев – Сумы непосредственно на железнодорожной станции. Без пострадавших, идет эвакуация пассажиров;

с утра враг атаковал тепловоз пассажирского поезда Киев – Сумы непосредственно на железнодорожной станции. Без пострадавших, идет эвакуация пассажиров; Запорожье и Днепровщина также находились под вражеским огнем.

Зеленский подчеркнул, что украинские защитники неба продемонстрировали высокий результат, уничтожив 175 воздушных целей.

Однако, как подчеркнул Президент, перехват баллистических ракет остается самой сложной задачей.

Учитывая это, Украина ежедневно ведет переговоры с международными партнерами для закрытия потребности в ракетах-перехватчиках и ускорения разработки и поставки отечественной противобаллистической системы FREYJA.

— Несмотря на очень хорошие результаты по крылатым ракетам, особенно непросто с баллистикой, и каждый день доказываем партнерам эту нашу потребность в перехватчиках. Уже общались об этом с американцами и европейцами, и будут еще встречи, в частности, сегодня с представителями государств и компаний, которые могут помочь с поставками и нашей антибаллистической системой FREYJA. Благодарю всех партнеров, которые помощь Украине по ПВО определяют как приоритет. Это напрямую значит сохранять жизнь людей, – прокомментировал Владимир Зеленский.

Ранее удар по Киеву 8 сентября прокомментировал Андрей Сибига. Глава МИД отметил, что РФ в очередной раз продемонстрировала свою “готовность” к переговорам.

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