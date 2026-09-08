В ночь на 8 сентября российские войска нанесли по Киеву комбинированный удар. Взрывы в столице звучали около пяти часов. В результате атаки погибли два человека, еще 16 жителей города пострадали. Есть серьезные разрушения.

О последствиях атаки сообщили министр внутренних дел Иван Выгивский, ГСЧС и мэр Киева Виталий Кличко.

Ночная атака на Киев 8 сентября: что известно

По данным главы МВД, в столице повреждено более 50 объектов. Среди них – жилые дома, общежитие, территория школы, магазины, автозаправочная станция и предприятие по производству муки. Разрушения зафиксированы в нескольких районах города.

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В Голосеевском районе обломки упали на нескольких локациях. Загорелись складские помещения и территория частной школы. Также поврежден жилой дом — люди оказались заблокированы в квартирах. Спасатели их эвакуировали. Обломки также упали на недостроенный 26-этажный дом, однако пожар там не возник.

В Дарницком районе обломки повредили складские помещения, там произошел пожар. Кроме того, загорелся гараж возле частного дома и был поврежден автомобиль.

В Подольском районе падение обломков было зафиксировано на нескольких локациях нежилой застройки. Там возникли пожары в складских помещениях.

В Соломенском районе, к сожалению, погибли два человека, обломки вызвали пожары в нежилом помещении, а также в трехэтажном и пятиэтажном жилых домах. По сообщениям СМИ, в результате атаки также уничтожен супермаркет VARUS, а рядом образовалась большая воронка.

В Днепровском районе из-за обстрела загорелся травяной настил. Пожар локализовали.

Спасатели продолжают работать

Спасатели и полицейские помогают гражданским сразу после ударов. Всего удалось спасти 13 человек, в частности эвакуировать жителей из заблокированного помещения в Голосеевском районе.

По последним сообщениям, в столице работали более 300 спасателей и полицейских. Они тушат пожары, разбирают завалы на семи локациях, документируют последствия атаки и принимают заявления граждан о поврежденном и уничтоженном имуществе.

Для жителей также работают мобильные сервисные центры МВС, где можно восстановить документы. Работы продолжаются во время новой воздушной тревоги.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, пятерых пострадавших госпитализировали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Этой же ночью российские войска атаковали Киевщину, Харьковщину, Днепропетровщину, Запорожье и Сумщину. В Одесской области россияне нанесли ракетный удар по рынку.

Фото : ДСНС

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