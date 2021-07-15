На Сумщині син розірвав на шматки тіло власної матері та порозкидав частини у лісі, а голову залишив собі, як сувенір. Напередодні жінка приїхала до нього в гості.

62-річний Андрій проживав у невеличкому селі Вороніж. Він був відлюдькуватий та ні з ким не спілкувався, а з хати виходив лише вночі.

Єдина, хто його навідувала була мати. Однак і та шкодувала, що не задушила сина ще в утробі.

Дільничий офіцер поліції Сергій Черняк був вкрай напружений після повідомлення від сусіда Андрія про моторошне вбивство.

Пильний сусід запідозрив, що жертвою стала 83-річна пенсіонерка. Вона живе у Києві, але зрідка навідувалася у село до сина.

– Мати приблизно двічі на рік приїжджала. Вона йому щомісяця присилала гроші, не ображала його, – ділиться сусідка Віра Петрівна.

Цього разу мати теж приїхала до свого 62-річного нащадка.

– Він ні з ким не спілкувався, вдень взагалі нікуди не виходив, двері нікому не відчиняв. У нього турбекульоз – дихати йому не дає. Він ледь-ледь ходить, – пояснює пані Віра.

Батько Андрія давно помер, тож материна поміч йому була дуже доречна.

Однак після гостини літня жінка немов крізь землю провалилася.

– Ми приїхали за викликом, однак чоловік спочатку двері не відчиняв, та все ж, впізнавши, пропустив до двору. Там знаходився специфічний запах та окривавлена куртка, – пригадує Черняк.

Господар спочатку говорив, що скривавлені речі притягли пси, а мати вже давно поїхала додому.

Та раптом його немов прорвало. Каже, зчепилися за київську квартиру.

– Розкричалась, мов я комусь заважаю квартирою володіти повністю. Потім сказала, що я їй зовсім не потрібен, небажана дитина, – каже Андрій.

Ці слова матері так зачепили сина, що він відповів електричним розрядом. Водночас він каже: якби мати одразу здалася і впала, то може б пощадив.

Та на цьому моторошна історія не закінчилась. Адже Андрій добив матір ножем так, що аж бризки крові розлетілися на стіни.

Коли все було скінчено, чоловік розрізав тіло матері на шматки.

Вночі він вивіз пошматоване тіло у ліс та закопав у різних місцях. А от голову, наче трофей, залишив удома.

Тепер замість тихого сільського життя у товаристві собак та котів на Андрія чекає в’язниця.