Помощник главного тренера сборной Украины по футболу Тарас Степаненко высказался о формировании заявки сборной Украины на тренировочный сбор, который начнется во второй половине сентября.

Об этом он рассказал в комментарии изданию Tribuna.com.

Как формируется заявка сборной Украины

По словам Степаненко, они сформировали “довольно большой” список футболистов.

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– Понятно, есть костяк команды – ребята, которых постоянно вызывают. Но мы понимаем, что футбол – это игра, и национальная сборная – это команда, куда вызывают ребят, которые на данный момент лучшие. Разумеется, есть фамилии, которые постоянно вызываются в национальную сборную. Но у нас большой список, – сказал он.

Степаненко отметил, что они присматривались к игрокам на сборах команд, посещали матчи чемпионата Украины и следят за теми, кто играет за рубежом.

Также тренерский штаб постоянно на связи и отслеживает травмы и эмоциональное состояние футболистов.

Степаненко заявил, что главный тренер Андреа Мальдера интересуется мнением тренерского штаба, но окончательное решение остается за итальянцем:

– Если нам нужна какая-то новая информация, если Андреа интересен тот или иной футболист – он звонит и говорит: Я хочу информацию об этом футболисте. Тогда мы делаем: у нас есть шаблон видеоанализа, по которому аналитики разбирают футболиста, и это отправляется на платформу, где каждый тренер сборной может зайти, посмотреть и понять сильные и слабые стороны игрока.

Разумеется, окончательное решение остается за главным тренером: он его принимает и объявляет состав. Но он интересуется нашим мнением, как мы видим ситуацию, поскольку некоторые позиции остаются под вопросом. Каждый может высказать своё видение, а уже главный тренер будет решать, какого игрока вызвать, – рассказал Степаненко.

В конце сентября сборная Украины по футболу начнет выступление в новом розыгрыше Лиги наций УЕФА. 25 сентября команда сыграет против Венгрии, а 28 сентября – против Грузии. Оба матча пройдут на выезде.

В рамках этого же сбора сине-желтые также проведут два номинально домашних матча – против Северной Ирландии (2 октября) и против Венгрии (5 октября).

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