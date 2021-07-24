Подозреваемых в нападении на Наталью Ешонкулову задержали — активистка их опознала

Полиция Днепра задержала двух подозреваемых в избиении 37-летней правозащитницы Натальи Ешонкуловой.

Тогда активистка заявила, что ей сломали нос, выбили зубы, а также у нее зафиксировали сотрясение мозга. Она связывает нападение со своей профессиональной деятельностью.

Наталья Ешонкулова уже была на опознании и заявила, что нападавшие именно эти мужчины.

Мужчины 28-ми и 36-ти лет живут в Днепропетровской области.

— В течение нескольких дней за их передвижением круглосуточно следили полицейские и в нужный момент задержали, — сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Полицейские провели экспертизы, опросили свидетелей преступления.

К розыску и задержанию злоумышленников полицейские привлекли управление уголовного розыска ГУНП в Днепропетровской области, управление уголовного анализа и стратегических расследований при участии следственных Днепровского районного управление полиции и отделение полиции № 1 Днепра под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области.

Сейчас двум мужчинам вручили уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 15 п. 12 ч. 2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

Злоумышленникам грозит 12 лет лишения свободы.

Источник: Полиция Днепропетровской области

Фото: Полиция Днепропетровской области