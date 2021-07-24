Підозрюваних у нападі на Наталю Ешонкулову затримали – активістка їх упізнала

Поліція Дніпра затримала двох підозрюваних у побитті 37-річної правозахисниці Наталії Ешонкулової.

Тоді активістка заявила, що в їй зламали ніс, вибили зуби, а також в неї зафіксували струс мозку. Вона пов’язує напад зі своєю професійною діяльністю, зокрема своєю правозахисною.

Наталія Ешонкулова вже була на упізнанні і заявила, що нападники саме ці чоловіки.

Нападники 28-ми та 36-ти років мешкають у Дніпропетровській області.

– Упродовж декількох днів за їхнім пересуванням цілодобово стежили поліцейські і в слушний момент затримали, – повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко.

Слідчі звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваним запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Поліцейські провели експертизи, опитали свідків злочину.

До розшуку та затримання зловмисників поліцейські залучили управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області, управління кримінального аналізу та стратегічних розслідувань за участі слідчих Дніпровського районного управління поліції та відділення поліції № 1 м. Дніпра під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області.

Наразі двом чоловікам вручено повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 15 п. 12 ч. 2 ст.115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).

Зловмисникам загрожує 12 років позбавлення волі.

Джерело: Поліція Дніпропетровської області

Фото: Поліція Дніпропетровської області