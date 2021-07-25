В Хорватии произошло масштабное смертельное дорожно-транспортное происшествие. По сообщениям местных СМИ, по меньшей мере погибли 10 людей, еще более 40 человек получили травмы различной степени тяжести.

Автокатастрофа произошла утром 25 июля на трассе A3 недалеко от города Славонски-Брод в Хорватии. Состояние восьми пострадавших оценивают как крайне тяжелое.

Saddened by the news of the tragic accident in Slavonski Brod, Croatia, involving a bus transporting our diaspora brothers from Germany to Kosovo. 10 have died and 8 are seriously injured. pic.twitter.com/0cDMJnP8N0 — Ziadin Sela (@ZiadinSela) July 25, 2021

Известно, что автобус, направлявшийся из Франкфурта-на-Майне (Германия) в Приштину (Сербия) съехал с полосы движения автодороги и перевернулся в кювет.

— Медицинскую помощь оказали 45 людям, всех пострадавших госпитализировали в лечебные учреждения, — сообщил директор районной больницы города Славонски-Брод и доктор Йосип Самарджич.

Местная полиция пока не раскрывает национальность и личность пострадавших людей. Среди пассажиров могли быть граждане нескольких стран.

На месте происшествия правоохранители проводят спасательную операцию. В настоящее время неизвестна точная причина смертельного ДТП.

Источник: Polsat News

Фото: La Voce del Popolo