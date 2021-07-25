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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Смертельное ДТП в Хорватии: среди погибших могут быть иностранцы

Смертельное ДТП в Хорватии: среди погибших могут быть иностранцы

В Хорватии произошло масштабное смертельное дорожно-транспортное происшествие. По сообщениям местных СМИ, по меньшей мере погибли 10 людей, еще более 40 человек получили травмы различной степени тяжести.

Автокатастрофа произошла утром 25 июля на трассе A3 недалеко от города Славонски-Брод в Хорватии. Состояние восьми пострадавших оценивают как крайне тяжелое.

Известно, что автобус, направлявшийся из Франкфурта-на-Майне (Германия) в Приштину (Сербия) съехал с полосы движения автодороги и перевернулся в кювет.

— Медицинскую помощь оказали 45 людям, всех пострадавших госпитализировали в лечебные учреждения, — сообщил директор районной больницы города Славонски-Брод и доктор Йосип Самарджич.

Местная полиция пока не раскрывает национальность и личность пострадавших людей. Среди пассажиров могли быть граждане нескольких стран.

На месте происшествия правоохранители проводят спасательную операцию. В настоящее время неизвестна точная причина смертельного ДТП.

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Источник: Polsat News

Фото: La Voce del Popolo

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