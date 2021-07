В Хорватии произошло масштабное смертельное дорожно-транспортное происшествие. По сообщениям местных СМИ, по меньшей мере погибли 10 людей, еще более 40 человек получили травмы различной степени тяжести.

Автокатастрофа произошла утром 25 июля на трассе A3 недалеко от города Славонски-Брод в Хорватии. Состояние восьми пострадавших оценивают как крайне тяжелое.

Saddened by the news of the tragic accident in Slavonski Brod, Croatia, involving a bus transporting our diaspora brothers from Germany to Kosovo. 10 have died and 8 are seriously injured. pic.twitter.com/0cDMJnP8N0

— Ziadin Sela (@ZiadinSela) July 25, 2021