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Юлія Захарченко |

Смертельна ДТП у Хорватії: серед загиблих можуть бути іноземці

Смертельна ДТП у Хорватії: серед загиблих можуть бути іноземці

У Хорватії сталася масштабна смертельна дорожньо-транспортна пригода. За повідомленнями місцевих ЗМІ, щонайменше загинуло 10 людей, ще понад 40 осіб зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Автокатастрофа сталася вранці 25 липня на трасі A3 неподалік від міста Славонський Брод у Хорватії. Стан восьми постраждалих оцінюють як вкрай важкий.

Відомо, що автобус, який прямував з Франкфурта-на-Майні (Німеччина) до Приштини (Сербія) з’їхав зі смуги руху автодороги та перекинувся у кювет.

– Медичну допомогу надали 45 людям, всіх постраждалих госпіталізували у лікувальні установи, – повідомив директор районної лікарні міста Славонський Брод та доктор Йосип Самарджич.

Місцева поліція поки не розкриває національність та особу постраждалих людей. Серед пасажирів могли бути громадяни декількох країн.

На місці події правоохоронці проводять рятувальну операцію. Наразі невідома точна причина смертельного ДТП.

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Джерело: Polsat News

Фото: La Voce del Popolo

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