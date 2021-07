У Хорватії сталася масштабна смертельна дорожньо-транспортна пригода. За повідомленнями місцевих ЗМІ, щонайменше загинуло 10 людей, ще понад 40 осіб зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Автокатастрофа сталася вранці 25 липня на трасі A3 неподалік від міста Славонський Брод у Хорватії. Стан восьми постраждалих оцінюють як вкрай важкий.

Saddened by the news of the tragic accident in Slavonski Brod, Croatia, involving a bus transporting our diaspora brothers from Germany to Kosovo. 10 have died and 8 are seriously injured. pic.twitter.com/0cDMJnP8N0

— Ziadin Sela (@ZiadinSela) July 25, 2021