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Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

Дрифт на Софийской площади: Alyona Alyona опубликовала повестку с вызовом на допрос

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Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко), участвовавшая в дрифте на Софийской площади в центре Киева, получила повестку о вызове на допрос в полицию.

Фото документа она обнародовала в Instagram.

В документе можно разглядеть, что певицу вызвали как свидетеля в уголовном производстве №12021100100003119. Она должна явиться в Шевченковское управление полиции в Киеве 16 августа в 10.00. Отделение полиции находится на ул. Прорезная, 12Б.

Альона Киев

Дрифт на Софийской площади

Ранее в столице на Софийской площади два автомобиля устроили дрифт. Они резво ездили вокруг памятника Хмельницкому, после чего там остались черные следы от шин.

В КГГА заявили, что они не давали разрешения на съемку. В полиции открыли уголовное производство.

Автомобиль Red Bull, скорее всего, принимал участие в неком промо. Также там была замечена Alyona Alyona.

Уже второй день на Софийской площади пытаются очистить покрытие от следов резины, но пока безуспешно. Власти решили закрыть площадь абсолютно для всех авто, установив болларды.

Впоследствии Alyona Alyona записала обращение, в котором всю ответственность возложила на организаторов. Однако у многих киевлян такая позиция вызвала еще большее недовольство.

Компания Red Bull обратилась к киевлянам с извинениями, заявив, что они не придерживались всех правил, поэтому очень жалеют.

Фото: Alyona Alyona

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