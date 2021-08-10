Дрифт на Софийской площади: кто ответит за испорченную брусчатку

В Киеве на Софийской площади в самом центре города два автомобиля устроили дрифт. Они резво ездили вокруг памятника Хмельницкому.

Авто Red Bull, скорее всего, принимали участие в неком промо. Также там была замечена популярная исполнительница Alyona Alyona.

Все бы ничего, в результате дрифта плита на площади испорчена следами от резины. Чтобы отмыть черные круги, понадобится немало времени и средств.

Более того, дрифтовали автомобили на пешеходной зоне, которая не была ограждена.

Дрифт с Alyona Alyona на Софийской площади: кто ответит за испорченную брусчатку / 5 фотографий

Реакция КГГА

— Городские власти не давали никаких разрешений на организацию и проведение съемок в историческом центре столицы на Софийской площади, — отметили в пресс-службе КГГА.

Представители местности власти уже обратились в полицию, чтобы расследовать инцидент.

Заместитель председателя КГГА Константин Усов рассказал, что компания хотела снимать на площади два дня, но получила от города отказ.

— Несмотря на это, организаторы устроили эту самодеятельность. В результате на площади повреждено более двух тысяч кв. м мощения — традиционного киевского клинкерного кирпича. Red Bull сделал это исподтишка, не проведя меры для обеспечения безопасности пешеходов. Люди шли на работу, уклоняясь от авто. Последствия могли быть трагическими, — заявил Усов.

Он убежден, что со стороны компании это был акт вандализма.

— Это вандализм и хамское отношение к одному из самых ценных памятников Украины. Представьте себе дрифт на площади святого Петра в Ватикане или мотокросс у La Sagrada Familia, — добавил заместитель председателя КГГА.

Что говорят в полиции

В Нацполиции сейчас проводят первоочередные следственные действия относительно инцидента в центре столицы.

— Организаторы провели съемку рекламного ролика с двухмя автомобилями, не получив соответствующего разрешения местных властей и согласования от полиции Киева, — отметили в пресс-службе киевской полиции.

Данные относительно инцидента внесли в ЕРДР по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины — ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы до четырех лет.

Хотя пользователи сети в Instagram публиковали снимки со сьемки, где видно и ограждение (хотя оно мало помогло бы пешеходу, на которого несется автомобиль), и группу правоохранителей, которые, похоже, следили за порядком.

Дрифт с Alyona Alyona на Софийской площади: кто ответит за испорченную брусчатку / 1 фотография

Минкульт возмущен — реакция Ткаченко

Глава Минкульта Александр Ткаченко также резко высказался в сторону компании, которая устроила дрифт на Софийской площади.

— Я даже не пытаюсь представить, чтобы кто-то в мире позволил себе устраивать такой дрифт в подтвержденной буферной зоне ЮНЕСКО, — заявил министр.

Кроме того, его возмутило неподобающее отношение к культуре, безопасности людей и законодательству Украины.

— Обратился в Нацполицию и КГГА с просьбой о тщательном расследовании. Со стороны Минкульта также выясняем, как это вообще стало возможным, — отметил Александр Ткаченко.

Факты ICTV обратились за официальным комментарием к компании Red Bull. Там отметили, что сейчас готовят публичное обращение, которое вскоре опубликуют.

Также пока никаких комментариев по этому поводу не давала исполнительница Alyona Alyona.

Решение ЮНЕСКО относительно Софийского собора

28 июля Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО поддержал и подтвердил правильность решения Министерства культуры и информационной политики относительно определения границ и режимов буферной зоны Софийского собора и Киево-Печерской лавры.

Несколько лет назад встал вопрос об исключении этих двух объектов из списка всемирного наследия именно из-за застройки буферных зон, но в июне 2013 года ЮНЕСКО отказался от этой идеи.