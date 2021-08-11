10 августа в Киеве на Софийской площади два автомобиля компании Red Bull устроили дрифт на огороженной пешеходной зоне в пределах съемок ко Дню Независимости Украины. Это вызвало немалое возмущение как у городских властей, так и у жителей столицы.

Поэтому Red Bull попросила прощения у киевлян, а также городских властей за видеосъемку.

— К сожалению, случилось так, что мы не выполнили всех необходимых процедур. Это было упущением с нашей стороны, и мы глубоко об этом сожалеем, — сказала представитель компании в комментарии Фактам ICTV.

Также в компании отметили, что они изначально стремились покинуть место проведения мероприятия убранным.

— И эта работа сейчас продолжается. Мы сделаем все возможное, чтобы восстановить теплые отношения с городом. Скандальный дрифт на Софийской площади: компания Red Bull извинилась за видеосъемку / 3 фотографии

Скандал с дрифтом в центре Киева

Во вторник утром два авто ездили на большой скорости вокруг памятника Хмельницкому. Все это проходило в рамках съемок рекламного промо компании RedBull ко Дню Независимости Украины.

Также на месте съемок присутствовали известный гонщик Конор Шанаган и популярная реперка Alyona Alyona.

В КГГА заявили, что они не давали разрешения на организацию и проведение съемок.

Между тем в полиции возбудили уголовное дело. Более того, прокуратура решает вопрос об изъятии автомобилей, задействованных в съемках.

Данные по инциденту внесли в ЕРДР по статье о хулиганстве. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы до четырех лет.

В то же время Alyona Alyona, которая приняла участие в съемках, как лидер мнения, заявила, что организаторы убедили ее, что все необходимые разрешения у них есть.

Также артистка отметила, что ни она, ни ее команда ответственности за последствия съемки не несут, потому что организацией занимались не они.

Напомним, что в результате дрифта плита на площади испорчена следами от резины. Ориентированный размер таких убытков составляет около 50 тыс. грн.

Власти после этого случая решили закрыть площадь абсолютно для всех авто, установив болларды.