Українська реп-виконавиця Alyona Alyona (Олена Савраненко), яка брала участь у дрифті на Софійській площі в центрі Києва, отримала повістку про виклик на допит в поліцію.

Фото документу вона оприлюднила в Instagram.

У документі можна розгледіти, що співачку викликали як свідка в кримінальному провадженні №12021100100003119. Вона повинна з’явитися до Шевченківського управління поліції в Києві 16 серпня о 10.00. Відділення поліції розташоване на вул. Прорізна, 12Б.

Дрифт на Софійській площі

Раніше в столиці на Софійській площі два автомобіля влаштували дрифт. Вони жваво їздили навколо пам’ятника Хмельницькому, після чого там залишилися чорні сліди від шин.

У КМДА заявили, що вони не давали дозволу на знімання. У поліції відкрили кримінальне провадження.

Автомобіль Red Bull, скоріш за все, брав участь в якомусь промо. Також там була помічена Alyona Alyona.

Вже другий день на Софійській площі намагаються очистити покриття від слідів гуми, але поки без успіху. Влада вирішила закрити площу абсолютно для всіх авто, встановивши боларди.

Згодом Alyona Alyona записала звернення,в якому всю відповідальність поклала на організаторів. Однак у багатьох киян така позиція викликала ще більше невдоволення.

Компанія Red Bull звернулася до киян з вибаченнями, заявивши, що вони не дотримувалися всіх правил, тому дуже шкодують.

Фото: Alyona Alyona