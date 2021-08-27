В Киеве проверяют информацию о заминировании Печерского районного суда. На данный момент здание эвакуировали.

Об этом сообщила пресс-секретарь Шевченковского управления столичной полиции Анна Зубрева.

— Из здания работниками судебной охраны эвакуированы 120 человек, — рассказала она.

На месте инцидента уже работают правоохранители и взрывотехники. Они проверяют здание на наличие взрывных устройств.

Напомним, в марте Верховная Рада Украина усилила ответственность за заведомо ложное сообщение о минировании.

За внесение изменений в ст. 259 Уголовного кодекса Украины в целом проголосовали 286 народных депутатов.

Согласно документу, за ложное сообщение о минировании может грозить лишение свободы от четырех до восьми лет.