У Києві перевіряють інформацію про замінування Печерського районного суду. Наразі будівлю евакуювали.
Про це повідомила прес-секретар Шевченківського управління столичної поліції Анна Зубрева.
– З будівлі працівниками судової охорони евакуйовані 120 осіб, – розповіла вона.
На місці інциденту вже працюють правоохоронці та вибухотехніки. Вони перевіряють будівлю на наявність вибухових пристроїв.
Нагадаємо, в березні Верховна Рада України посилила відповідальність за свідомо неправдиве повідомлення про мінування.
За внесення змін до ст. 259 Кримінального кодексу України в цілому проголосували 286 народних депутатів.
Згідно з документом, за неправдиве повідомлення про мінування може загрожувати позбавлення волі від чотирьох до восьми років.