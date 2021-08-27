У Києві перевіряють інформацію про замінування Печерського районного суду. Наразі будівлю евакуювали.

Про це повідомила прес-секретар Шевченківського управління столичної поліції Анна Зубрева.

– З будівлі працівниками судової охорони евакуйовані 120 осіб, – розповіла вона.

На місці інциденту вже працюють правоохоронці та вибухотехніки. Вони перевіряють будівлю на наявність вибухових пристроїв.

Нагадаємо, в березні Верховна Рада України посилила відповідальність за свідомо неправдиве повідомлення про мінування.

За внесення змін до ст. 259 Кримінального кодексу України в цілому проголосували 286 народних депутатів.

Згідно з документом, за неправдиве повідомлення про мінування може загрожувати позбавлення волі від чотирьох до восьми років.