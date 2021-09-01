В городе Калуш, что на Прикарпатье, произошел взрыв в многоэтажном доме. По предварительным данным, в квартире на пятом этаже активировалась граната.

В результате полученных от взрыва травм в Калуше Ивано-Франковской области погиб 51-летний мужчина. Инцидент произошел около 16.00 31 августа.

Жители многоэтажки услышали звук, похожий на взрыв, но не поняли, где именно он произошел. Вечером отец пострадавшего сообщил, что нашел тело сына в доме.

На место взрыва в Калуше прибыли правоохранители. Они изъяли остатки взрывного устройства — сейчас эксперты проводят экспертизу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Полицейские открыли два уголовных производства — по факту умышленного убийства с квалификацией — несчастный случай (ч. 1 ст. 115 УК) и незаконного обращение с боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК).

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