Супруги сгорели живьем: подробности взрыва в центре Днепра

Взрыв газа в квартире в центре Днепра вызвал пожар, в результате которого погибли супруги.

Трагедия произошла утром в старой двухэтажке. В квартире на первом этаже. спасатели нашли обгоревшие тела хозяев. Супруги буквально сгорели живьем.

56-летний мужчина и 53-летняя женщина переехали сюда недавно. Эту квартиру купили только три года назад.

Напуганные жители, которых утром разбудил мощный взрыв, рассказывают, что в их домах вылетели стекла и посыпалась штукатурка.

По их словам, сразу после взрыва начался пожар, поэтому вызвали спасателей. Им удалось довольно быстро справиться с огнем — до того, как он добрался до деревянных перекрытий.

Никаких взрывчатых предметов внутри не нашли. Но как вещественное доказательство изъяли газовую плиту. Якобы недавно погибшие жаловались на утечку газа.

Работники Днепрогаза от комментариев отказались. Немало вопросов к газовщикам и у полиции, поскольку жители рассказали, что за несколько дней до трагедии они вызывали газовую службу.

По факту взрыва уже открыли два уголовных производства — несчастный случай и служебная халатность.

Что именно стало причиной взрыва, устанавливают эксперты. А пока весь дом не только без газа, но и без электричества.

Взрыв в центре Днепра произошел накануне. Полиция сообщила о двух погибших – мужчина и женщина, которые находились в квартире на первом этаже.

По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь.