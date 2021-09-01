У місті Калуш, що на Прикарпатті, стався вибух у багатоповерховому будинку. За попередніми даними, у квартирі на п’ятому поверсі активувалася граната.

Внаслідок отриманих від вибуху травм у Калуші Івано-Франківської області загинув 51-річний чоловік. Інцидент трапився близько 16.00 31 серпня.

Мешканці багатоповерхівки почули звук, схожий на вибух, але не зрозуміли, де саме він стався. Увечері батько постраждалого повідомив, що знайшов тіло сина у будинку.

На місце вибуху у Калуші прибули правоохоронці. Вони вилучили залишки вибухового пристрою – наразі експерти проводять експертизу.

Обставини події встановлюються. Поліцейські відкрили два кримінальні провадження – за фактом умисного вбивства із кваліфікацією – нещасний випадок (ч. 1 ст. 115 ККУ) і незаконне поводження з боєприпасами (ч. 1 ст. 263 ККУ).

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