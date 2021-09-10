В Днепре 39-летняя мать убила своего 1,7-летнего сына. Женщина решила совершить суицид и уколола сильнодействующее лекарство себе и ребенку.

Мать с ребенком доставили в больницу с отравлением лекарственными средствами. Врачи пытались реанимировать мальчика, но, к сожалению, он умер. Женщину удалось спасти, сейчас она находится в больнице.

39-летнюю жительницу Днепра и ее ребенка обнаружила без сознания мать женщины. Она сразу вызвала медиков.

Полиция открыла уголовное производство против 39-летней женщины по факту умышленного убийства малолетнего ребенка (ч. 2 п. 2 ст. 115 УК). Гражданке грозит лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

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