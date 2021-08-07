В Черкассах из окна на третьем этажа выпала пятилетняя девочка. Ребенок оперся на антимоскитную сетку, которая не выдержала ее веса.

Инцидент произошел в пятницу, 6 августа, около 19.30, сообщили в пресс-службе полиции.

Девочка получила незначительные травмы и ушибы. Медики Скорой помощи госпитализировали ее в Черкасскую областную детскую больницу.

Ребенок находится под надзором врачей, ее здоровью ничего не угрожает.

Как выяснили правоохранители 25-летняя мать находилась в квартире с двумя детьми. Женщина на несколько минут потеряла девочку из поля зрения, а она в этот момент взобралась на подоконник, с которого выпала на асфальт.

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Мать отвернулась на секунду: в Черкассах из окна выпал ребенок / 2 фотографии

Напомним, в конце июля в Днепре из окна многоэтажки выпала 12-летняя девочка, которая получила серьезные травмы, но осталась жива.

Школьница находилась в квартире одной из своих подруг, в которой они в отсутствие родителей решили устроить вечеринку.

Родители ребенка не верят в версию самоубийства и считают, что ее либо умышленно довели до подобного состояния, либо и вовсе вытолкнули из окна.