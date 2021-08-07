Мать отвернулась на секунду: в Черкассах из окна выпал ребенок

В Черкассах из окна на третьем этажа выпала пятилетняя девочка. Ребенок оперся на антимоскитную сетку, которая не выдержала ее веса.
Инцидент произошел в пятницу, 6 августа, около 19.30, сообщили в пресс-службе полиции.
Девочка получила незначительные травмы и ушибы. Медики Скорой помощи госпитализировали ее в Черкасскую областную детскую больницу.
Ребенок находится под надзором врачей, ее здоровью ничего не угрожает.
Как выяснили правоохранители 25-летняя мать находилась в квартире с двумя детьми. Женщина на несколько минут потеряла девочку из поля зрения, а она в этот момент взобралась на подоконник, с которого выпала на асфальт.
Напомним, в конце июля в Днепре из окна многоэтажки выпала 12-летняя девочка, которая получила серьезные травмы, но осталась жива.
Школьница находилась в квартире одной из своих подруг, в которой они в отсутствие родителей решили устроить вечеринку.
Родители ребенка не верят в версию самоубийства и считают, что ее либо умышленно довели до подобного состояния, либо и вовсе вытолкнули из окна.