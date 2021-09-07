В Национальной полиции рассказали причину смерти 7-летнего мальчика из Черкасс, который находился в терминальной коме. По словам начальника Черкасского районного управления полиции Владимира Матюшенко, малыш умер от травмы головы и кровоизлияния.

Об этом он заявил на заседании исполкома Черкасского городского совета. По его словам, 6 сентября специалисты провели вскрытие тела ребенка.

Сейчас судебно-медицинские эксперты получили постановление на проведение экспертизы, однако окончательный вывод сделают после проведения необходимых анализов.

Матюшенко отметил, что причина смерти 7-летнего мальчика — травма головы и субдуральная гематома. По его словам, на экспертизу нужно время — она ​​продлится около месяца.

Правоохранители проверят показания матери ребенка и его отчима. По их словам, мать находилась в Киеве с февраля до марта, а затем с мая до августа.

Женщина отметила, что медицинские работники проводили ей операцию, а мужчина находился вместе с ней с конца июня, то есть в первом месяце лета он оставил детей, 7-летнего мальчика и 3-летнюю девочку, своим родителям.

24 августа в черниговскую больницу доставили 7-летнего ребенка. По словам медиков, на его теле заметили многочисленные ссадины, гематомы лобной части головы, рваную рану нижней губы и уха, дефекты тканей на левом бедре и пролежни.

По предварительной версии, мальчика могли покусать собаки. Бабушка малыша утверждала, что ребенок упал из кучи кирпичей и травмировался. Нацполиция открыла два уголовных производства по этому делу.

31 августа в черкасском суде неродную бабушку мальчика взяли под стражу на 60 суток, а 4 сентября — дедушку ребенка. Их подозревают по статье 135 (Оставление в опасности) УК Украины.