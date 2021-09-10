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Людмила Богданова |

Зробила смертельний укол: у Дніпрі мати вбила однорічного сина

Зробила смертельний укол: у Дніпрі мати вбила однорічного сина

У Дніпрі 39-річна матір вбила свого 1,7-річного сина. Жінка вирішила скоїти суїцид і вколола сильнодійні ліки собі та дитині.

Матір із дитиною доправили до лікарні з отруєнням лікарськими засобами. Лікарі намагалися реанімувати хлопчика, але, на жаль, він помер. Жінку вдалося врятувати, наразі вона перебуває у лікарні.

39-річну жительку Дніпра та її дитину знайшла без свідомості мати жінки. Вона одразу викликала медиків.

Поліція відкрила кримінальне провадження проти 39-річної жінки за фактом умисного вбивства малолітньої дитини (ч. 2 п. 2 ст. 115 ККУ). Громадянці загрожує позбавлення волі від 10 до 15 років або ж довічне ув’язнення.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

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