В Тернопольской области задержали злоумышленников, которые сожгли магазины предпринимателя

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Юлія Захарченко |

На Тернопольщине подожгли магазины предпринимателя и требовали от него 7 млн грн в биткоинах

На Тернопольщине подожгли магазины предпринимателя и требовали от него 7 млн грн в биткоинах

В Тернопольской области группа лиц незаконно требовала у предпринимателя почти 7 млн ​​грн в биткоинах. Злоумышленники подожгли два магазина бизнесмена, чтобы заставить его отдать деньги.

В конце весны предприниматель сообщил в полицию о повреждении его магазинов. Правоохранители выяснили, что имущество бизнесмена загорелось неслучайно — магазины подожгли.

От мужчины требовали почти 7 млн ​​грн в биткоинах (около $250 тыс.). Злоумышленники угрожали потерпевшему и его семье избиением и уничтожением имущества, если он не выполнит эти требования.

Полицейские установили одного из правонарушителей, жителя Винницкой области, который причастен к пожару. По данным следствия, переговоры об угрозах проводил житель Киевщины, который работал на организатора преступления.

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Вскоре выяснилось, что еще один участник группировки, 25-летний врач, таким образом пытался решить финансовые проблемы.

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По месту жительства подозреваемых провели 10 обысков — правоохранители обследовали их дома и транспортные средства, которыми они пользовались.

Организатору и двум его сообщникам сообщили о подозрении по статье 189 (Вымогательство) и статье 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Следователи решают вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

Сейчас правоохранители выясняют местонахождение еще одного участника преступной группы. Правонарушителям грозит заключение сроком до 10 лет.

Источник: МВД

Фото: МВД

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