Не хотел домой: испанец-нелегал три месяца жил во львовском ТРЦ

Во Львове обнаружили гражданина Испании, который жил на территории ТРЦ King Cross Leopolis три месяца.

Еще в июне этого года Закарпатским ДМС было принято решение о принудительном возвращении мужчины на родину, так как он прибыл в Украину вне пункта пропуска.

Однако, как сообщили сотрудники миграционной службы, не выполнив обязательства о возвращении, иностранец приехал во Львов.

По словам нелегала, большой торговый центр — первое, что бросилось ему в глаза, поэтому он и решил ночевать именно там. Сначала спальным местом мужчины был подземный паркинг, а позже он переместился в зал ТРЦ.

Сейчас гражданина Испании готовят к депортации. Правоохранители составили административный протокол по ст. 203 КУоАП и наложили штраф.

В Литве нелегальные мигранты, которых задержали на границе с Беларусью устроили бунт с требованием отпустить их.

Задержанные отказались выполнять требования литовской Службы безопасности.

Все началось с того, как граждане Ирака запретили другим мигрантам брать принесенную для них пищу.

Джерело: Главное управление Национальной полиции во Львовской области