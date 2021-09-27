У Львові виявили громадянина Іспанії, який жив на території ТРЦ King Cross Leopolis три місяці.

Ще у червні цього року Закарпатським ДМС було прийняте рішення про примусове повернення чоловіка на батьківщину, адже він прибув в Україну поза пунктом пропуску.

Однак, як повідомили співробітники міграційної служби, не виконавши зобов’язання про повернення, іноземець приїхав до Львова.

За словами іноземця, великий торговий центр – перше, що впало йому в вічі, тому він і вирішив ночувати саме там. Спочатку спальним місцем чоловіка був підземний паркінг, а пізніше він перемістився всередину приміщення.

Наразі громадянина Іспанії готують до депортації. На нього склали адміністративний протокол за ст. 203 КУпАП і наклали штраф.

У Литві нелегальні мігранти, яких затримали на кордоні з Білоруссю, влаштували бунт із вимогою відпустити їх.

Затримані відмовились виконувати вимоги литовської Служби безпеки.

Все почалося з того, як громадяни Іраку заборонили іншим мігрантам брати принесену для них їжу.

Джерело: Головне управління Національної поліції у Львівській області