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Абрамова Юлія |

Не хотів додому: іспанець-нелегал три місяці жив у львівському ТРЦ

Не хотів додому: іспанець-нелегал три місяці жив у львівському ТРЦ

У Львові виявили громадянина Іспанії, який жив на території ТРЦ King Cross Leopolis три місяці.

Ще у червні цього року Закарпатським ДМС було прийняте рішення про примусове повернення чоловіка на батьківщину, адже він прибув в Україну поза пунктом пропуску.

Однак, як повідомили співробітники міграційної служби, не виконавши зобов’язання про повернення, іноземець приїхав до Львова.

За словами іноземця, великий торговий центр – перше, що впало йому в вічі, тому він і вирішив ночувати саме там. Спочатку спальним місцем чоловіка був підземний паркінг, а пізніше він перемістився всередину приміщення.

Наразі громадянина Іспанії готують до депортації. На нього склали адміністративний протокол за ст. 203 КУпАП і наклали штраф.

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У Литві нелегальні мігранти, яких затримали на кордоні з Білоруссю,  влаштували бунт із вимогою відпустити їх.

Затримані відмовились виконувати вимоги литовської Служби безпеки.

Все почалося з того, як громадяни Іраку заборонили іншим мігрантам брати принесену для них їжу.

Джерело: Головне управління Національної поліції у Львівській області

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