В Литве нелегальные мигранты, которых задержали на границе с Беларусью устроили бунт с требованием отпустить их.

Протесты начались утром 26 июля среди мигрантов, которых разместили в стенах бывшей школы в Веребеяи.

Задержанные отказались выполнять требования литовской Службы безопасности.

Все началось с того, как граждане Ирака запретили другим мигрантам брать принесенную для них пищу.

— Еду не позволили брать даже детям и подросткам, а также женщинам. Сейчас привезли обед, и его не дают раздавать, — рассказал заместитель директора местной администрации Виргилиюс Пранскявичюс.

Однако недовольство среди нелегальных мигрантов началось еще в пятницу, когда в Веребеяй приехали журналисты одного из телеканалов.

Vienā gadījumā starp 40 nelegālajiem migrantiem izcēlies konflikts, kura iemesls saistīts ar reliģiskām un kultūras atšķirību radītām domstarpībām. https://t.co/eaPozal59q — DELFI (@DelfiLV) July 26, 2021

— Увидев видеокамеры, они быстро вспомнили о своих правах, стали кричать freedom и выдвигать требования, — рассказал Пранскявичюс.

Одна из требованию, а именно направить в лагерь врача, власть выполнила.

Другие требования, по данным администрации, выполнить невозможно. Например нелегальные мигранты требовали вернуть телефоны.

27 июля ситуация чрезвычайно обострилась, поскольку иракцы выбросили всю пищу, отказываются есть сами и запрещают другим ее брать.

Сейчас нелегалы ​​требуют выпустить их с территории.

Наплыв нелегалов из Белорусского границы в Литве начался после заявления самопровозглашенного президента Александра Лукашенко о том, что Беларусь больше не будет сдерживать их в попытках попасть в ЕС.

Источник: Delfi