В Украине будут судить двух бывших сотрудников СБУ, которые перешли работать в ФСБ России в Республике Крым и Севастополе.

На новых должностях экс-представители СБУ похитили и незаконно посадили на территории оккупированного Крыма проукраинского активиста и участника революции Достоинства. Это произошло в феврале 2015 года.

Силовики применяли к активисту физическую силу, пытали его, угрожали и создавали пытки. Они пытались выбить из него признание в преступлении, которое он не совершал.

Фигуранты дела хотели, чтобы активист признался в нанесении телесных повреждений сотруднику Беркута. Также ему пытались “приписать” подготовку диверсии в Крыму.

Расследование по делу представителей незаконно созданного УФСБ завершено. Прокуратура АР Крым и города Севастополя направила обвинительный акт в суд.

Граждане подозреваются в совершении военного преступления по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). Им грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.

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Источник: Прокуратура АР Крым и города Севастополя

Фото: Прокуратура АР Крым и города Севастополя