В Україні судитимуть двох колишніх співробітників СБУ, які перейшли працювати в управління ФСБ Росії у Республіці Крим та Севастополі.

На нових посадах екс-представники СБУ викрали та незаконно ув’язнили на території окупованого Криму проукраїнського активіста та учасника Революції Гідності. Це сталося у лютому 2015 року.

Силовики застосовували до активіста фізичну силу, катували його, погрожували та створювали тортури. Вони намагалися вибити з нього зізнання у злочині, який він не скоював.

Фігуранти справи хотіли, щоб активіст зізнався у нанесенні тілесних ушкоджень співробітнику Беркуту. Також йому намагалися “приписати” підготовку диверсії у Криму.

Розслідування у справі представників незаконно створеного УФСБ завершено. Прокуратура АР Крим та міста Севастополя направила обвинувальний акт до суду.

Громадяни підозрюються у вчиненні військового злочину за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Їм загрожує від восьми до 12 років позбавлення волі.

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Джерело: Прокуратура АР Крим та міста Севастополя

Фото: Прокуратура АР Крим та міста Севастополя