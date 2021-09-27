Суд наложил арест на 12 российских самолетов и 4 судна за посещение оккупированного Крыма

Прокуратура автономной республики Крым обнаружила систематические нарушения правил международных полетов и судоходства на территории временно оккупированного полуострова.

Было выявлено 12 самолетов российского авиаперевозчика, который осуществлял пассажирские полеты к закрытому пункту пропуска Симферополь-авиа, и четыре судна, заходили в закрытые порты и терминалы полуострова.

По ходатайству прокуратуры суд наложил арест на эти суда марок Boeing и Embraer, которые использовались российской компанией для неправомерной переправка лиц через государственную границу Украины.

— По меньшей мере 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки в АР Крым с нарушением законодательства. Такие действия рассматриваются прокуратурой автономии как нарушение норм международного права и как действия, подрывающие суверенитет Украины, — говорится в сообщении прокуратуры.

С июля 2014 года Украина официально прекратила функционирование всех портов оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя, гавани полуострова закрыты для международного судоходства.

В закрытые гавани полуострова вообще не заходят иностранные суда из ведущих морских государств. Законодательство нарушают преимущественно судна под флагом РФ, иногда — Сирии, Египта, Ливана, то есть стран, с которыми отсутствует международное сотрудничество в этом направлении.

Источник: Прокуратура АР Крым и города Севастополя