Горело 4,5 га: на Харьковщине вспыхнул масштабный пожар

Днем, 6 октября, в городе Балаклея Харьковской области вспыхнул масштабный пожар, для тушения которого привлекли даже военных.

По данным ГСЧС, информация о возгорании на открытой местности поступила еще в 12.27.

На место происшествия были отправлены сотрудники трех отделений службы спасения, лесхоза и даже военной части.

— На момент прибытия подразделений ГСЧС горел камыш на площади 4,5 га, – сообщили в ГСЧС.

Поскольку загорелась сухая растительность, была угроза распространения огня на жилой сектор.

Тем не менее, пожарным удалось локализовать возгорание и сдержать распространение огня.