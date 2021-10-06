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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Горело 4,5 га: на Харьковщине вспыхнул масштабный пожар

Пожежа у Харьківській області

Днем, 6 октября, в городе Балаклея Харьковской области вспыхнул масштабный пожар, для тушения которого привлекли даже военных.

По данным ГСЧС, информация о возгорании на открытой местности поступила еще в 12.27.

На место происшествия были отправлены сотрудники трех отделений службы спасения, лесхоза и даже военной части.

— На момент прибытия подразделений ГСЧС горел камыш на площади 4,5 га, – сообщили в ГСЧС.

Поскольку загорелась сухая растительность, была угроза распространения огня на жилой сектор.

Тем не менее, пожарным удалось локализовать возгорание и сдержать распространение огня.

Горело 4,5 га: на Харьковщине вспыхнул масштабный пожар
Горело 4,5 га: на Харьковщине вспыхнул масштабный пожар
Горело 4,5 га: на Харьковщине вспыхнул масштабный пожар
Горело 4,5 га: на Харьковщине вспыхнул масштабный пожар
Горело 4,5 га: на Харьковщине вспыхнул масштабный пожар
Горело 4,5 га: на Харьковщине вспыхнул масштабный пожар
Горело 4,5 га: на Харьковщине вспыхнул масштабный пожар / 3 фотографии
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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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