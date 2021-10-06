Вдень, 6 жовтня, у місті Балаклія Харківської області спалахнула масштабна пожежа, для гасіння якої залучили навіть військових.

За даними ДСНС, інформація про спалах на відкритій місцевості надійшла ще о 12.27.

На місце події було відправлено співробітників трьох відділень служби порятунку, лісгоспу та навіть військової частини.

– На момент прибуття підрозділів ДСНС горів очерет на площі 4,5 га, – повідомили в ДСНС.

Оскільки загорілася суха рослинність, була загроза розповсюдження вогню на житловий сектор.

Горіло 4,5 га: на Харківщині спалахнула масштабна пожежа / 3 фотографии

Проте пожежникам вдалося локалізувати займання та стримати поширення вогню.