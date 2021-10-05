Пожар в костеле Святого Николая: когда храм восстановят и сколько нужно средств

В августе в Киеве горел Костел святого Николая. Деньги на восстановление исторического здания в центре столицы начали активно собирать все неравнодушные.

Конструкции костела ничего не угрожает, а вот уникальный орган огонь уничтожил полностью. Как ведутся работы по восстановлению костела святого Николая и сколько для этого нужно средств, читайте в материале.

Настоящая реконструкция костела святого Николая начнется не раньше апреля 2022 года.

Сейчас в храм не пускают ни священников, ни верующих, ни музыкантов. Территория огорожена забором — после пожара и внутри, и снаружи здание еще может осыпаться. Верующие приходят каждый день, но молятся снаружи.

В соборе работают инспекторы — оценивают, настолько огонь изуродовал крышу, стены, скульптуры и витражи.

— После экспертизы мы уже будем точно знать, какой характер работ нужно сделать, проведем переговорную процедуру и тогда начнем работы, — рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По предварительным и очень приблизительным подсчетам, на восстановление храма понадобится 75 млн грн.

Уже на следующий день после пожара первый миллион пожертвовал совладелец известного интернет-магазина. Его примеру последовали десятки бизнесменов. Собрали примерно 20 млн и присоединились к рабочей группе при Министерстве культуры для контроля расходов.

— Если говорить, что это пиар, вы знаете, что миллион — достаточно большие деньги. Если я хотел бы пиариться, я бы на эти деньги мог бы гораздо больше пиариться. Если у вас есть миллион, доставайте его из кармана, давайте, — заявил Владислав Чечеткин, совладелец интернет-магазина.

Уникальный орган спасти уже точно не удастся. По предварительной версии, именно в нем и произошло замыкание. Инструмент изготовила тогда еще чехословацкая компания специально для Костела святого Николая, где он звучал ровно 40 лет.

Дом органной и камерной музыки, который делил помещение костела с римо-католической общиной, ныне проводит репетиции в малом зале консерватории и кочует по других художественных заведениях. В отдельное здание музыканты должны были переехать еще год назад, но власти до сих пор не определилась, где его строить.

— Конечно, мне нравится здесь в костеле, ибо архитектура, акустика … Но если нам построят новый органный зал где-то в центре, аналогичный инструмент, то конечно мы тогда переедем, — поделилась Валерия Балаховская, солистка Национального дома органной и камерной музыки.

После завершения противоаварийных работ костел отдадут католической общине, которая называет это решение восстановлением исторической справедливости и ждет его три десятилетия.

— Мы не требуем даже, чтобы нам отдали это сооружение, так как законодательство не предусматривает, но отдали в постоянное пользование. Это уже позволяет нам подключать благодетелей, чтобы мы могли спасти это сооружение, — говорит Виталий Подолян, настоятель римско-католического прихода костела святого Николая.

Памятник архитектуры десятилетиями нуждался в ремонте. Два года назад от фасада отпала каменная глыба. В этом году костел наконец должны были отреставрировать. Уже и деньги нашли — почти 150 млн, но тендер заблокировали в суде.

На днях завершится техническое обследование, в середине октября должны начаться противоаварийные работы, которые продлятся до апреля. И только после этого начнется реконструкция.

Пожар в Костеле Святого Николая случился 3 сентября. Огонь возник между первым и вторым этажами здания. В результате инцидента никто из людей не пострадал, но уничтожился уникальный орган.

После пожара в храме верующие начали молитвенную акцию для возвращения исторического здания из собственности государства в их собственность.

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