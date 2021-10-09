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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

В Мелитополе ушел из жизни известный бизнесмен

В Мелитополе ушел из жизни известный бизнесмен

В Мелитополе ушел из жизни сооснователь компании Олком и владелец ТМ Молочная река Евгений Куценко. По данным местных СМИ, бизнесмена нашли повешенным.

Пресс-секретарь полиции Запорожской области Елена Лебединская подтвердила эту информацию местным СМИ. По ее словам, в полиции рассматривали версию самоубийства.

Причины такого поступка пока неизвестны. Местные издания отмечают, что Евгений Куценко мог захотеть уйти из жизни из-за проблем с бизнесом.

В последнее время появились слухи о закрытии молочного завода, к которому уже якобы приходили кредиторы. Вероятно, что финансовые проблемы могли причиной самоубийства.

По данным СМИ, в 2014 году предприниматель уже пытался уйти из жизни. Куценко выстрелил себе в рот из травматического пистолета, однако медики смогли спасти бизнесмена.

Тогда полиция открыла уголовное производство из-за доведения до самоубийства. Куценко уверял правоохранителей, что выстрелил по неосторожности, поэтому дело закрыли.

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Источник: Первый Запорожский

Фото: Pexels

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