В Мелитополе ушел из жизни сооснователь компании Олком и владелец ТМ Молочная река Евгений Куценко. По данным местных СМИ, бизнесмена нашли повешенным.
Пресс-секретарь полиции Запорожской области Елена Лебединская подтвердила эту информацию местным СМИ. По ее словам, в полиции рассматривали версию самоубийства.
Причины такого поступка пока неизвестны. Местные издания отмечают, что Евгений Куценко мог захотеть уйти из жизни из-за проблем с бизнесом.
В последнее время появились слухи о закрытии молочного завода, к которому уже якобы приходили кредиторы. Вероятно, что финансовые проблемы могли причиной самоубийства.
По данным СМИ, в 2014 году предприниматель уже пытался уйти из жизни. Куценко выстрелил себе в рот из травматического пистолета, однако медики смогли спасти бизнесмена.
Тогда полиция открыла уголовное производство из-за доведения до самоубийства. Куценко уверял правоохранителей, что выстрелил по неосторожности, поэтому дело закрыли.
Источник: Первый Запорожский