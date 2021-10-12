Решил сжечь квартиру бывшей жены: под Киевом горела многоэтажка

В городе Вишневое в понедельник вечером, 11 октября, произошел пожар в многоэтажном доме. Спасателям пришлось эвакуировать всех жителей.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Пожар вспыхнул на улице Машиностроителей. Причиной стал конфликт мужчины с бывшей женой, после чего он поджег входную дверь ее квартиры.
Правоохранители отправили на место инцидента группу реагирования, следственно-оперативную группу, спасателей и медиков.
Пожар уже локализовали. В результате пожара пострадал мужчина, который, вероятнее всего, является виновником пожара.
— В настоящее время от огня пострадал 54-летний мужчина, вероятный виновник возгорания. Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными ожогами, — сообщили в полиции.
Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента и проверяют версию о самоподжоге.