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Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

Решил сжечь квартиру бывшей жены: под Киевом горела многоэтажка

пожар

В городе Вишневое в понедельник вечером, 11 октября, произошел пожар в многоэтажном доме. Спасателям пришлось эвакуировать всех жителей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Пожар вспыхнул на улице Машиностроителей. Причиной стал конфликт мужчины с бывшей женой, после чего он поджег входную дверь ее квартиры.

Правоохранители отправили на место инцидента группу реагирования, следственно-оперативную группу, спасателей и медиков.

Решил сжечь квартиру бывшей жены: под Киевом горела многоэтажка
Решил сжечь квартиру бывшей жены: под Киевом горела многоэтажка
Решил сжечь квартиру бывшей жены: под Киевом горела многоэтажка
Решил сжечь квартиру бывшей жены: под Киевом горела многоэтажка
Решил сжечь квартиру бывшей жены: под Киевом горела многоэтажка / 2 фотографии

Пожар уже локализовали. В результате пожара пострадал мужчина, который, вероятнее всего, является виновником пожара.

— В настоящее время от огня пострадал 54-летний мужчина, вероятный виновник возгорания. Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными ожогами, — сообщили в полиции.

Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента и проверяют версию о самоподжоге.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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