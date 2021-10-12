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Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

Вирішив спалити квартиру колишньої дружини: під Києвом горіла багатоповерхівка

пожар

У місті Вишневе в понеділок увечері, 11 жовтня, сталася пожежа в багатоповерховому будинку. Рятувальникам довелося евакуювати всіх жителів.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Пожежа спалахнула на вулиці Машинобудівників. Причиною став конфлікт чоловіка з колишньою дружиною, після чого він підпалив вхідні двері її квартири.

Правоохоронці відправили на місце інциденту групу реагування, слідчо-оперативну групу, рятувальників і медиків. 

Вирішив спалити квартиру колишньої дружини: під Києвом горіла багатоповерхівка
Вирішив спалити квартиру колишньої дружини: під Києвом горіла багатоповерхівка
Вирішив спалити квартиру колишньої дружини: під Києвом горіла багатоповерхівка
Вирішив спалити квартиру колишньої дружини: під Києвом горіла багатоповерхівка
Вирішив спалити квартиру колишньої дружини: під Києвом горіла багатоповерхівка / 2 фотографии

Пожежу вже локалізували. У результаті пожежі постраждав чоловік, який, найімовірніше, є винуватцем пожежі.

– Від вогню постраждав 54-річний чоловік, ймовірний винуватець пожежі. Постраждалого доставили в лікарню з численними опіками, – повідомили в поліції.

Поліцейські встановлюють обставини інциденту і перевіряють версію про самопідпал.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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