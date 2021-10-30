Служба безопасности Украины задержала мужчину, который пытался дать взятку депутату через его помощника. Гражданин обещал предоставлять $100 тыс. каждый год, если нардеп внесет правки в законопроект и будет способствовать его отсрочке.

Речь идет о законе №5572 Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав.

Мужчина является руководителем организации, которая собирает деньги с заведений, где играют композиции артистов.

Большую часть средств на использование музыкальных произведений компания должна отдавать исполнителям. Однако ее руководство воспользовалось монополией на рынке и создало так называемые компании-прокладки.

Денежные средства проходили через них и исполнители получали гораздо меньшие суммы. Принятие закона №5572 фактически ликвидирует организацию. Поэтому ее руководитель решил дать взятку депутату, который является одним из авторов законодательной инициативы.

В пятницу, 29 октября, мужчина пытался предложить депутату через его помощника первую часть взятки в размере $100 тыс.

Сотрудники СБУ задержали гражданина, решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении. Правоохранители также устанавливают обстоятельства произошедшего и причастность к преступной схеме других лиц.

Предлагал $100 тыс. ежегодно: СБУ задержала мужчину за попытку подкупа депутата / 2 фотографии

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